斎藤健経産相（65）が8日、ABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、自民党総裁選に出馬を目指している理由について語った。通産官僚を経て政界に進出。農水相、法相、経産相と3度の大臣経験があり、うち2度は失脚した前任者の代打だった。抜群の安定感が支持の理由だ。総裁選には、小林鷹之前経済安保担当相（49）石破茂元幹事長（67）河野太郎デジタル相（61）林芳正官房長官（63）茂木敏充幹事長（68）小