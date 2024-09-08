菅前首相（左）の応援を受け街頭演説に臨む小泉氏＝８日、横浜市自民党総裁選（１２日告示、２７日投開票）に出馬する小泉進次郎元環境相（衆院神奈川１１区）は８日、横浜市のＪＲ桜木町駅前で街頭演説を行い、７千人（陣営発表）が耳を傾けた。地元選出の菅義偉前首相（神奈川２区）が応援のマイクを握り、「小泉さんに日本のかじ取りを任せてください」と支持を訴えた。水面下で小泉氏を支え、出馬を後押ししてきた菅氏が支