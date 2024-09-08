漫才コンビ・ＣＯＷＣＯＷ、大道芸人・もりやすバンバンビガロらが８日、大阪・枚方市で大阪文化資源魅力向上事業「鍵屋今昔演芸祭〜市立枚方宿鍵屋資料館で今昔の演芸を楽しもう〜」に出演した。大阪・関西万博に向け、府内各地の日本遺産や文化財などを舞台とした文化芸術プログラムを展開する「大阪文化資源魅力向上事業」の一環。会場となる鍵屋別館の大広間を舞台に、もりやすバンバンビガロがボールなど多彩な小道具