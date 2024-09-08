記者会見するパリ・パラリンピック日本選手団の田口亜希団長＝8日、パリ郊外（共同）【パリ共同】パリ・パラリンピック日本選手団の田口亜希団長は8日、パリ郊外で記者会見し、金メダル数が前回の2021年東京大会の13個を超えた今大会を「さまざまな強化の取り組みが結果につながった。大会新や2連覇などそれぞれの壁を越えた選手もおり、数字では表せない達成度を感じている」と総括した。メダル総数は、目標に掲げていた04年