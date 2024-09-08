長濱ねるが、ギャル風メイクの写真を自身のInstagramにアップしている。 参考：【画像】長濱ねる、「もはや別人ですごい」衝撃のギャルメイク 長濱は「ぎゃう」と綴り、チューブトップ姿にウィッグを付け、ギャルメイクを施したショットを2枚投稿。普段の姿とは印象が大きく異なり、そのギャップにSNSでは「ギャルのねるちゃん似合いすぎてかわいすぎ」「最初誰か分からなかった」「もはや別人ですごい」「一瞬これ