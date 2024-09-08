長野で49歳兄が42歳妹を刃物で刺して殺害か 家庭内トラブル？FNNプライムオンライン

長野で49歳兄が42歳妹を刃物で刺して殺害か 家庭内トラブル？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長野・茅野市の住宅で、42歳の女性が刃物で刺されその後死亡した
  • 警察は、兄で会社員の49歳の男を、殺人未遂の容疑で緊急逮捕
  • 容疑を認めていて、警察は家庭内トラブルがあったとみて調べている
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