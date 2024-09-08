「狂気」と呼ぶべき強烈な個性を放ち、今も多くの役者からリスペクトされる松田優作。彼は生前、奥多摩の温泉宿を好んで10回以上も訪れていたという。隠れ家風の静かな宿で、仕事と向き合い、愛する家族と過ごした寛ぎの時間とは。本稿は、山崎まゆみ『宿帳が語る昭和100年 温泉で素顔を見せたあの人』（潮出版社）の一部を抜粋・編集したものです。「ブラック・レイン」の撮影前に最後の投宿「狂気」の役者は「痛くて」とつぶやい