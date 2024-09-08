兵庫県の斎藤知事らが内部告発された問題で、県議会最大会派の自民党が知事に辞職を申し入れる方針について、「維新の会」以外の全会派が賛同する方向で調整していることが分かりました。兵庫県の斎藤元彦知事（46）のパワハラなどの疑惑を調査する百条委員会は、おととい、知事本人への2回目の証人尋問を行いました。その夜、県議会最大会派の自民党は「県政を混乱させた道義的責任は大きい」として、今月12日に知事に辞職を申し