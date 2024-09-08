9月12日に告示される自民党総裁選への出馬に意欲を示している上川陽子外務大臣(衆院静岡1区選出)が8日、地元の静岡市などを訪れ、支援を打ち出している静岡県議らから激励を受けました。 【動画】上川外相推薦人確保へ「あと一歩、あと一歩でございます」自民総裁選へ20人決まり次第出馬正式表明 地元で激励 静岡市のホテルで開かれた激励会には、自民党の静岡県議や市議ら43人が集まりました。 ＜上川陽子外相＞ 「推薦人20名