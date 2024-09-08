「死後離婚」の件数が年々増えているという。申し立てるのは女性側が大半とされ、その背景を探ると、日本社会の“縮図”ともいえる「介護」や「引きこもり」「少子高齢化」といった問題が浮かび上がってきた――。＊＊＊【写真】「初めて見る」との声が大多数「姻族関係終了届」の実物を公開死後離婚とは、配偶者の死後に「姻族関係終了届」を自治体に届け出ることで、義父母らとの親族関係を法的に絶つことができる制度だ。