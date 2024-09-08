[9.8 J2第30節](Cスタ)※18:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 5 柳育崇DF 43 鈴木喜丈MF 14 田部井涼MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 24 藤田息吹MF 27 木村太哉MF 88 柳貴博FW 22 一美和成控えGK 21 川上康平DF 18 田上大地MF 10 田中雄大MF 33 神谷優太MF 42 高橋諒FW 29 齋藤恵太FW 99 ルカオ監督木山隆之[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 5