[9.8 J3第27節](ロートF)※18:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 3 澤田雄大DF 4 伊勢渉DF 5 鈴木大誠MF 8 堀内颯人MF 20 國武勇斗MF 22 生駒稀生MF 25 神垣陸MF 31 岡田優希MF 49 下川陽太FW 19 松本ケンチザンガ控えGK 1 岡田慎司DF 2 飯田陸斗DF 13 都並優太MF 10 山本宗太朗MF 39 嫁阪翔太MF 41 森田凜MF 43 田村亮介監督Ichizo Nakata[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 4 神山