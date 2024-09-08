[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Eピース)※18:30開始主審:西村雄一副審:野村修、西村幹也<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 22 川浪吾郎DF 15 中野就斗DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 66 川辺駿MF 24 東俊希FW 30 トルガイ・アルスランFW 51 加藤陸次樹FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ控えGK 21 田中雄大DF 27 イヨハ理ヘンリーDF 33 塩谷司MF 11 満田誠MF 18 柏好文MF 25 茶島雄介MF 32