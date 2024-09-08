[9.8 J3第27節](ピカスタ)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 3 宗近慧DF 16 奥田雄大DF 47 西野奨太MF 6 長谷川隼MF 11 吉田源太郎MF 13 前川大河MF 14 吉田陣平MF 60 森川裕基MF 66 内田瑞己FW 30 丹羽詩温控えGK 32 松原快晟DF 24 深港壮一郎MF 7 江口直生MF 10 川西翔太MF 15 岩本和希FW 19 赤星魁麻FW 23 岩岸宗志監督米山篤志[FC岐阜]先発GK 41 中山開帆DF 2 岡崎慎DF 5 石田