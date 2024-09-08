[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦](JITス)※18:00開始主審:池内明彦副審:西尾英朗、岩田浩義<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 88 渋谷飛翔DF 21 ヘナト・アウグストDF 16 林田滉也DF 3 孫大河MF 24 飯田貴敬MF 34 木村卓斗MF 26 佐藤和弘MF 7 荒木翔FW 10 鳥海芳樹FW 51 アダイウトンFW 9 三平和司控えGK 32 コ・ボンジョDF 23 関口正大DF 29 神谷凱士MF 13 村上千歩MF 14 中山陸MF 18 三沢直人MF 4 山本英臣FW 19 宮