[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦](Gスタ)※18:00開始主審:福島孝一郎副審:梅田智起、塚田智宏<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 42 福井光輝DF 5 ドレシェヴィッチDF 3 昌子源DF 25 杉岡大暉MF 22 藤本一輝MF 8 仙頭啓矢MF 18 下田北斗MF 26 林幸多郎FW 30 中島裕希FW 10 ナ・サンホFW 49 桑山侃士控えGK 44 新井栄聡DF 55 松本大輔DF 6 鈴木準弥MF 23 白崎凌兵MF 37 芦部晃生MF 38 高崎天史郎MF 39 バスケス・バイロンFW
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