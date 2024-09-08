【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(札幌ド)札幌 3-1(前半0-1)横浜FM<得点者>[札]菅大輝2(48分、77分)、ジョルディ・サンチェス(90分+3)[横]ヤン・マテウス(14分)<警告>[横]山根陸(39分)、アンデルソン・ロペス(52分)、エドゥアルド(74分)観衆:10,930人主審:中村太副審:大塚晴弘、塩津祐介└札幌がホームで意地の逆転勝利! 横浜FMは敗れるも2戦合計7-4で2年連続のルヴァン杯4強へ