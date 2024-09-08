次回サンデーPUSHスポーツは9月15日（日）放送！全192カ国で放送され、選ばれし者だけが出場できるアクションスポーツ世界最大級の大会「X Games Chiba 2024」。その大会でメダルを期待されるスケーター2人に迫る！MC：川島明（麒麟）解説者ゲスト：荒畑潤一（プロスケーター）ゲスト：ミキ 、小栗有以（AKB48）■女子のメダル候補！パリ五輪金！吉沢恋（14）の練習に潜入！初出場のパリ五輪で金メダルを獲得した14歳、スケートボ