――――――――――――――――――― 9月 9日 (月) ―― ◆国内経済 ・4-6月期GDP[確報値] (8:50) ・7月国際収支 (8:50) ・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50) ・8月景気ウォッチャー調査 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ★中国8月消費者物価指数 (10:30) ★中国8月生産者物価指数