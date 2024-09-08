静岡の絶品スイーツが堪能できる！「なかじま園 農園カフェ」の魅力JR静岡駅から車で20分ほどの場所にある「なかじま園 農園カフェ」は、2011年4月にオープンした人気のカフェ。地元の人々だけでなく、遠方からの訪問者も多く、今やその名は広く知られるようになりました。「なかじま園 農園カフェ」では、店舗周辺に7カ所のビニールハウスをもつイチゴ農家「なかじま園」が育てたイチゴやメロンをふんだんに使用したスイーツがい