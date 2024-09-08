「赤坂アークヒルズ」のスペイン料理レストラン内にオープン「Patisserie I griega」があるのは、東京メトロ六本木一丁目駅や溜池山王駅からほど近い複合施設「赤坂アークヒルズ」のアーク森ビルの2階。スペイン料理店「Dos Escenas（どす えせなす）」内で11時30分〜17時まで営業しています。店内は写真のバーエリアや、レストラン合わせて30席。このほか、気候がいい時期はテラス席もおすすめです。キッチンでは、六本木の星付き