【AFP＝時事】サッカーイングランド代表のリー・カーズリー（Lee Carsley）暫定監督が、7日に行われたUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2024-25）のアイルランド戦で国歌を歌わなかった物議を醸す判断について、さまざまな意見を尊重すると強調した。カーズリー監督は、イングランドU-21代表を率いた後、ギャレス・サウスゲイト（Gareth Southgate）監督の後任として暫定でフル代表の指揮官を務めているが、現役時代