【ミナミ・ベイエリア】観光スポットSpot.1【なんば】ガイド・クルーの元気な案内で、道頓堀へ出航！／とんぼりリバークルーズドン・キホーテ道頓堀店前の船着場から発着する「とんぼりリバークルーズ（とんぼりりばーくるーず）」。大阪ガイド・クルーの元気な案内で、日本橋〜湊町リバープレイス間を約20分でぐるり周遊します。いつもの道頓堀の景色も、船から見るとまた違った表情に。ネオンきらめく夜もおすすめですよ。Spot.2