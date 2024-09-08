西川貴教の新曲「天叢雲剣-SKYBREAKER-（あまのむらくものつるぎ スカイブレイカー）」が、10月放送開始の武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』のオープニングテーマに決定した。「天叢雲剣-SKYBREAKER-」は、『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』のために書き下ろされたロックナンバーで、作詞をBenjamin + cAnON.、作曲を澤野弘之が手掛けたものだ。西川貴教が『Thunderbolt Fantasy Project』の楽曲を担