松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は９月８日の中京１２Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１４００メートル＝１３頭立て）でストレングス（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父シニスターミニスター）に騎乗して１着となり、史上３１人目、現役１５人目となるＪＲＡ通算１２００勝を達成した。２００９年３月１日の初騎乗から１万２５４８戦目での到達。重賞はＧ１・５勝を含む４６勝。松山弘平騎手「あと１勝というのも分かっていましたし、