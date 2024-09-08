京都の繁華街の中心でありつつ、隠れ家的な「裏寺」エリア阪急京都河原町駅から徒歩2分。「裏寺」とよばれるこの界隈は、京都の繁華街のど真ん中にありながら大通り（四条通）と接する道が細く京都初心者には少しわかりにくいのですが、個性的でハイセンスなお店が多く点在します。河原町通に面するファッションビル「OPA」のすぐ裏といえば、わかりやすいかもしれません。「Au point de rendez - vous」は、焼き菓子の販売からス