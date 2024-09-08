◆大相撲秋場所初日（８日、東京・両国国技館）１場所での大関復帰を目指す関脇・貴景勝（常盤山）は、東前頭３枚目・御嶽海（出羽海）に寄り切りで敗れた。立ち合いの圧力で前に出ることができなかった。今場所は１０勝以上を挙げれば、特例で大関に返り咲くが、黒星発進となってしまった。