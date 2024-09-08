永谷園が、お湯を注ぐだけで完成するカップタイプのお茶づけ「カップ入り お茶づけ海苔」「カップ入り さけ茶づけ」を2024年9月9日より全国で発売する。永谷園は、お湯を注ぐだけで完成するカップタイプのお茶づけ「カップ入り お茶づけ海苔」「カップ入り さけ茶づけ」を、2024年9月9日から全国で発売する。「お茶づけ海苔」は昭和27年発売、約170億食の大ヒット、ロングセラー永谷園の代名詞とも言える「お茶づけ海苔」が発売さ