Ｍリーグ所属のプロ雀士で、タレントの岡田紗佳が７日、自身のインスタグラムを更新。夏らしい浴衣姿を披露した。白を基調とした、花柄の浴衣姿を公開。「一緒に日本酒飲もうよ？」とつづり、前かがみになり誘うような目線の写真を投稿した。この投稿にファンからは「ご一緒させて下さい！」「断る理由がない」「惚れてまうやろ」「酔ったら介抱お願いします」といったコメントが寄せられた。