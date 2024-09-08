〈15歳で施設に入れられ、18歳で少年院行き…少年時代からヤンチャすぎた“伝説のヤクザ”安藤昇が、特攻隊員として迎えた“終戦の瞬間”〉から続く昭和のヤクザ史に名を刻んだ“カリスマヤクザ”安藤昇。「安藤組」を立ち上げて昭和の裏社会と表社会を自由に行き来し、数々の伝説を残した。安藤組解散後は俳優に転身し、映画スターとして活躍。【衝撃画像】ヤバすぎる…“最強のヤクザ”花形敬が所属した安藤組の“怖すぎる組長