10月スタートの遠藤憲一主演、テレビ朝日系「民王R（たみおうあーる）」に、あの、俳優の山時聡真（19）が出演する。なにわ男子・大橋和也が「民王R」に出演！ピュアな書生役！コメント全文遠藤演じる現職総理大臣・武藤泰山と息子（菅田将暉）の心身が入れ替わるという大珍事を描いて話題となった「民王」が、9年ぶりに復活。今作では、入れ替わりの対象が「全国民」となり、毎話、総理大臣が国民の誰かとランダムに入れ替わって