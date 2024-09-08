FC町田ゼルビアは９月８日、浦和レッズ戦で負傷していたFW荒木駿太の診断結果を報告した。荒木は今季、ここまで21試合に出場して１得点をマーク。本職のFWに加え、サイドハーフ、ボランチもこなすポリバレント性を活かしてチームに貢献してきた。そのなかで、８月31日に行なわれたJ１第29節の浦和戦（２−２）に先発出場も負傷。81分にピッチを去っていた。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコ