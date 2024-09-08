◇パ・リーグロッテ―楽天（2024年9月8日ZOZOマリン）ロッテの佐々木朗希投手（22）が8日、楽天戦（ZOZOマリン）に今季15度目の先発登板。制球が安定せず初回に先制を許した。初球は直球で155キロ。2球目にマウンドでバランスを崩すと、3球目の156キロ直球を小郷にうまく捉えられ、いきなり中前打を許した。2番・小深田には甘く入った2球目の154キロ直球を左中間方向にうまく流し打ちされたが、左に切れていく打球を高部