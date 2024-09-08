「巨人０−８ＤｅＮＡ」（８日、東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに大敗を喫した。初回、先発のメンデスが１死しか奪うことができず、４失点（自責２）でＫＯ。先頭の三ゴロを岡本和が悪送球すると、この走者に対してメンデスが牽制悪送球。２つのミスから崩れた。３点を失い、さらに２者連続四球を与えたところで我慢の限界。阿部監督は怒りこそ押し殺したものの、厳しい表情で球審に交代を告げた。４月３日以来の登板だった助