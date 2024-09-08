月曜日は晴れる所が多いものの、東日本や東北南部を中心に大気の状態が不安定となりそうです。午後は急な雨や雷雨にお気をつけください。特に関東甲信では局地的に激しい雨が降りそうです。道路の冠水や、落雷、突風やひょうに注意が必要です。沖縄や奄美は熱帯低気圧の影響で、昼前後は激しい雨の降る所があるでしょう。九州南部から紀伊半島にかけても、夕方以降は湿った空気の影響で雨が降りやすくなりそうです。各地で厳しい暑