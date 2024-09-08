双子座・女性の運勢 日常生活の根本的見直しに気合が入りそうなとき。いまの双子座は意欲的で好奇心も旺盛。やりたいことがたくさんある状況でしょう。ただ忙しさや責任も常につきまとい、なかなか自由にはなれないよう。「この状態を根本的になんとかしたい！」、そう感じるきっかけがあるのかな。見直すべきは仕事面で、無意識に不安や心配から引き受けてしまっている業務が多いなら、そこは集中的に見直すべきです。もっとシン