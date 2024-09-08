藤原道長とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「権力を維持するためなら、なりふり構わず行動した。それは『金峯山詣』のいきさつを見るとよくわかる」という――。藤原道長（写真＝東京国立博物館編『日本国宝展』読売新聞社／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■ライバル・伊周の動向が気になる藤原道長藤原道長（柄本佑）は藤原行成（渡辺大知）に、「藤壺（註・中宮彰子の後宮）に伊周が訪ねてくることはない