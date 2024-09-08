国内女子ゴルフツアーメジャー大会「ソニー日本女子プロ選手権」最終日（８日、沖縄・かねひで喜瀬ＣＣ＝パー７２）、単独首位から出た竹田麗央（２１＝ヤマエグループＨＤ）が５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１９アンダーでメジャー初制覇を果たした。パリ五輪４位の山下美夢有（加賀電子）の追撃を振り切って、初日からの首位を守る完全優勝。２週連続優勝で、４月のツアー初勝利から早くも６勝目となった。竹田は