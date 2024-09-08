1歳8か月を迎え、動きたい盛りの、あんころぴぷぺ(@ancoropipupe)さんの娘・ぽんちゃん。ぽんちゃんが、ほんの一瞬目を離したすきに姿を消してしまった、背筋が寒くなるような体験談です。ぽんちゃんと2人で買い物に来ていた、あんころぴぷぺさん。いつものように、すぐに走り出してしまうぽんちゃんに振り回され、ほんの数分でも疲れ切っていました。しかし抱き上げられたぽんちゃんは不満なようで…。『消えたわが子』第1話をご