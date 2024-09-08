女優の桜井日奈子が、芸能活動10周年を記念した写真集『鴇色』を発売。今回、写真集発売を記念したイベントが7日（土）に開催され、イベントの前に行われた会見にも本人がが登場した。【写真】『桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色』発売記念イベントに登場した桜井日奈子【12点】10年の節目に写真集を出した心境について「私の感覚的には、まだ10年なんだっていう。今まで1年1年が長かったので、もっと長くやっているぐらいの気持ち