◆パ・リーグ日本ハム４―５オリックス＝延長１０回＝（８日・エスコンフィールド）２位・日本ハムが延長の末に５位・オリックスに敗戦。連勝が４で止まり、首位・ソフトバンクとのゲーム差が再び８に広がった。１―４で迎えた９回に水谷、清宮が執念の適時打。３点差を追いつき、土壇場で試合を振り出しに戻した。しかし延長１０回、救援陣が１点を勝ち越され、力尽きた。