1500万円の伝票「10年弱で、ざっと2億円はホストに貢いだと思います。『担当』からは、DV受けたりして切れちゃったんですけど」カルティエのピアスに、ロエベの長財布、100万円を超えるオーダーメイドのエルメスのバッグーー。取材に応じてくれたアオイ（仮名・30歳）は、全身にハイブランドを散りばめながらも、「冷房がきついから」とキャラ物のパーカーを羽織る。その不揃いな着合わせが、あっけらかんとした雰囲気を醸し出して