辺境警察、牧畜民の安全な移動をサポート中国新疆ウイグル自治区【新華社ウルムチ9月8日】中国新疆ウイグル自治区北西部のタルバガタイ地区では、牧畜民の秋季移動が最盛期を迎えている。喀拉也木勒（カラエミル）辺境派出所は牧畜民の荷物運搬を手伝い、飲料水や食料を配布するなど、安全な移動をサポートしている。ここ数年、教育や医療サービスに便利な定住生活を選択する牧畜民が増加傾向にある。一方で、伝統的な生活様