ヴェレダでは、ブランドで人気のエイジングケアシリーズ｢ざくろ フェイスケアシリーズ｣より登場する、新作化粧水｢ざくろ ファーミングローション EX｣の発売を記念したセット2種類を、2024年9月2日(月)よりブランド直営店限定で発売いたします。新製品の先行販売と同時に、限定のセットが2種類登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ざくろ ファーミングローション EXが発売 ブ