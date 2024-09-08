フリーアナウンサー大島由香里（40）が8日、「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午配信）に出演。「ワンタッチ痴漢」の被害について言及した。番組では、先日放送された日本テレビ「24時間テレビ」でお笑いタレントのやす子（26）がチャリティーマラソンを走っている最中、沿道にいた男性に胸を触られたと伝え、その話題の流れで、群集の中で行われる「ワンタッチ痴漢」行為について特集した。大島は自身も「ワンタッチ痴漢」に遭っ