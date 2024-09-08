『笑点』でおなじみの三遊亭好楽さんが、弟子の三遊亭ぽん太さんの付き添いで『新婚さんいらっしゃい！』に登場！波乱の芸人人生を聞いた中西正男さんのインタビューを再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊1979年から日本テレビ『笑点』のメンバーを務めてきた落語家の三遊亭好楽さん（78）。現在10人の弟子を持ちますが「弟子も、孫弟子も、その家族も、みんな家族」と語る根っこにあるのは4年前に亡くなった妻・とみ子さんの言葉で