5回途中に登板し、4勝目を挙げた中日・斎藤＝マツダ中日が逃げ切り勝ち。一回に福永の二塁打と細川の2ランで3点を先行し、四回に木下のソロで加点。五回のピンチで好救援した斎藤が4勝目、マルティネスが37セーブ目。広島は終盤に打線が沈黙。今季の中日戦負け越しが決まった。