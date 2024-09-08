公職選挙法違反事件で辞職した堀井学前衆院議員（自民党離党）の後任支部長の選考を進めていた同党北海道９区支部は８日、元教員の村上裕幸氏（５３）、会社経営の平山隆道氏（３７）、会社経営の松下英樹氏（３４）の３人を党本部に推薦することを決めた。１人に絞り込まず、党執行部に判断を委ねるとしている。