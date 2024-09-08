【モデルプレス＝2024/09/08】俳優の長濱ねるが7日、自身のInstagramを更新。“ギャル”姿に注目が集まっている。【写真】長濱ねる、雰囲気ガラリのギャルショット◆長濱ねる、“ギャル”ショットに驚きの声「ぎゃう」と一言を添え、ぱっつん前髪と明るいブラウンのロングヘア、強めのアイメイクで“ギャル”に変身した長濱。ストーリーズでは「ヘア＆メイクアップアーティストの岡田知子氏に「ギャルにしてもらいました」と明かし