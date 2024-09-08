◆第６９回京成杯オータムＨ・Ｇ３（９月８日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）サマーマイルシリーズ最終戦のハンデ重賞は１６頭立てで行われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気のアスコリピチェーノ（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）が勝利。昨年の新潟２歳Ｓ、阪神ＪＦに続く重賞３勝目を挙げた。今年は桜花賞、ＮＨＫマイルＣでともに２着と勝ち切れていなかったが、古馬と初めての対戦とな